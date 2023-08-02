Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilen Emniyet müdürlerinin tam listesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişi Selami Yıldız ve polis başmüfettişi Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç atandı.

Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle: