Erzurum Büyükşehir Belediyesi kente bilim yuvası inşa etti

"Bilim Erzurum" yarıyıl tatilinde çocuklarla doldu taştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin devasa alana inşa ettiği bilim yuvasında çocuklar eğitim görüyor.

Teknoloji, matematik, doğa, tasarım... Çocuklar biribirinden donanımlı atölyelerde yarıyıl tatilini dolu dolu geçiyor.



Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde kente bilim yuvası inşa etti.



Merkezde öğrenciler yarıyıl tatilini bilimsel çalışmalarla geçiriyor.



6-14 yaş arasındaki çocukların ilgi odağı olan merkezde bilimsel çalışmalar yürütülüyor.



Öğrencilere girişim, teknoloji, matematik, doğa, tasarım, hava-astronomi ve akıllı tarım atölyelerinde eğitim veriliyor.



Bilim Erzurum Müdürü Yakup Koçak, tatilin ilk haftasında bini aşkın öğrenciye eğitim verildiğini söyledi:



