İsrail soykırım suçuyla yargılanacak! Uluslararası Adalet Divanı'ndan tarihi karar

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini kabul etmedi. Böylece İsrail soykırım suçuyla yargılanacak.

Mahkemenin aldığı bir diğer önemli karar ise ihtiyati tedbir oldu.

İhtiyati tedbir kararı uyarınca Mahkeme, İsrail'in Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmasına hükmetti. Gazze'deki bütün ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması gerektiği hükmü verildi.

Mahkeme kararında, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğini vurguladı. Ve telafisi mümkün olmayan sonuçların engellenmesini değerlendirdi.

Karara göre, İsrail'in gerekli önlemleri hemen alarak, insani ve temel hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlaması gerekiyor. Mahkeme İsrail'den alınan tüm önlemlerle ilgili bir ay içinde mahkemeye rapor sunmasını istedi.

NETANYAHU MAHKEMEYE MEYDAN OKUDU

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan duruşmanın ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu açıklama yaptı. Netanyahu Uluslararası Adalet Divanı'na meydan okudu. İsrail Başbakanı "İsrail'in mutlak zafere, tüm rehineler iade edilene ve Gazze İsrail için bir tehdit olmaktan çıkana kadar savaşı sürdüreceğini" söyledi.

Netanyahu "İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım uyguladığı iddiası sadece yanlış değil, aynı zamanda çirkin ve mahkemenin bunu tartışmaya istekli olması nesiller boyunca silinmeyecek bir utanç işaretidir." ifadelerini kullandı.