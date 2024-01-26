Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme!

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, hakkındaki “İmamoğlu’na karşı aday oldu oylar bölünecek” eleştirilerine yanıt verdi. Kavuncu, "Birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz” dedi.

Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme!
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İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Fatih'te esnafı ziyaret etti. Kavuncu, "İmamoğlu'na karşı aday" ifadelerine yanıt verdi; "Birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz”" dedi.

- Buradan bir kez daha sesleniyorum; bizi yandaş olmakla suçlayanların ne kadar dürüst, ne kadar doğru ve ne kadar dik olabildiğini de bu memleket, bu millet görüyor. Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz. Hiçbir partinin de tamamlayıcısı değiliz. İktidar nimetimiz yok, belediyelerimiz yok ama ona rağmen bu millet bizi 6 yıldır baş tacı etti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEM PARTİ SÖYLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti desteğini kaybedince DEM Parti’nin "Kent Uzlaşısı" programına sarıldı.

DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan da “Yerel seçimlerde bizim şifremiz 'Kent Uzlaşısı'dır” demişti.

Tuncer Bakırhan açıklamasında, "Biz kurucu bir iddiayla yerel seçimlere gidiyoruz. Kent Uzlaşısı, Türkiye için demokratik modeldir. Yerelden demokrasiye, Kent Uzlaşısından Türkiye Uzlaşısına ulaşmanın yoludur." ifadelerini kullandı.

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# Buğra Kavuncu # ekrem imamoğlu # istanbul # yerel seçimler
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