Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme!

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Fatih'te esnafı ziyaret etti. Kavuncu, "İmamoğlu'na karşı aday" ifadelerine yanıt verdi; "Birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz”" dedi.

- Buradan bir kez daha sesleniyorum; bizi yandaş olmakla suçlayanların ne kadar dürüst, ne kadar doğru ve ne kadar dik olabildiğini de bu memleket, bu millet görüyor. Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz. Hiçbir partinin de tamamlayıcısı değiliz. İktidar nimetimiz yok, belediyelerimiz yok ama ona rağmen bu millet bizi 6 yıldır baş tacı etti.