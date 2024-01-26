Meral Akşener'den CHP'ye DEM Parti tepkisi!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Dem Parti'yle yaptığı temasları hedef aldı, "Biz demli kafalardan olmayacağız" dedi.

Meral Akşener, açıklamasında, "Yamuğu olanları, bu sistemin dışına atmak için ayna görevi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Partisinin Erzurum Teşkilat Buluşması’nda konuşan Akşener, “Meclis’te Öcalan diyorlar, Demli kafalardan oy bekleyenlerse hazır olda duruyor” sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi.

Meral Akşener, "Üç kağıdı bitireceğiz, yamuğu bitireceğiz. Demli kafalarla da beraber değiliz, olmayacağız. PKK'nın ve PKK'nın bugünkü uzantılarının karşısında el pençe divan duranlardan olmadık, olmayacağız." dedi.

Akşener, daha önce de CHP'nin partisi içinde bir operasyon yürüttüğünü söyleyerek "savaş ilanına varım" mesajını vermişti.

Öte yandan İyi Parti Erzurum adayını da açıkladı. Genel Başkan Akşener, Canan Uçar'ın adaylığını ilan etti.