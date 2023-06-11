Erzurum'da deprem! (11 Haziran 2023)
Erzurum'da merkez üssü Aziziye ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.
Erzurum, 11 Haziran Pazar sabahına depremle uyandı. Depremle ilgili açıklama Kandilli Rasathanesinden yapıldı.
Erzurum'da meydana gelen depremin merkez üssü Aziziye ilçesi olarak açıklandı. Saat 10.41'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.
Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 11, 2023
EGERTI-AZIZIYE (ERZURUM) https://t.co/CAwqqliVQq
11.06.2023, 10:41:02 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Anadolu Ajansı
# deprem # son dakika # erzurum # aziziyeKuşadası açıklarında deprem! Adana'da korkutan deprem! Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu İzmir'de çıkan kavgada polis yaralandı