Erzurum'da deprem! (11 Haziran 2023)

Erzurum'da merkez üssü Aziziye ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Erzurum'da deprem! (11 Haziran 2023)
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Erzurum, 11 Haziran Pazar sabahına depremle uyandı. Depremle ilgili açıklama Kandilli Rasathanesinden yapıldı.

Erzurum'da meydana gelen depremin merkez üssü Aziziye ilçesi olarak açıklandı. Saat 10.41'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.

Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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