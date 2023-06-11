Erzurum'da deprem! (11 Haziran 2023)

Erzurum, 11 Haziran Pazar sabahına depremle uyandı. Depremle ilgili açıklama Kandilli Rasathanesinden yapıldı.

Erzurum'da meydana gelen depremin merkez üssü Aziziye ilçesi olarak açıklandı. Saat 10.41'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.

Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.