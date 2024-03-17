Esenyurt'ta korkunç yangın! Tır parkındaki araçlar alev aldı

Esenyurt'ta bir tır garajında yangın çıktı. Yangında 2 tır ve bir kamyon kullanılamaz hâle geldi.

Esenyurt'ta korkunç yangın! Tır parkındaki araçlar alev aldı
Esenyurt'ta korkunç yangın! Tır parkındaki araçlar alev aldı
Editör: Uğur Çam

Esenyurt'ta, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Osmanlı Tır Garajı'nda park halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında park halindeki 2 tır ile kamyona sıçradı.

Esenyurt'ta korkunç yangın! Tır parkındaki araçlar alev aldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçlarda büyük çaplı hasar oluşturdu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybettiGaziantep'te çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# esenyurt # Tır # yangın
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Emekli Astsubaylar hükümete seslendi: "Hakkımızı istiyoruz!"
Emekli Astsubaylar hükümete seslendi: "Hakkımızı istiyoruz!"
Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Aydın'da kaza can aldı!
Aydın'da kaza can aldı!
Öne Çıkanlar Emekli Astsubaylar özlük haklarını istiyor! - Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Emekli Astsubaylar özlük haklarını istiyor! - Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor! Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor!