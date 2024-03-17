Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te öğlen saatlerinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaşan husumetli iki şahsın silahlı kavgasında taraflardan biri hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde çıkan kavgada iddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında tartışma tekrar alevlendi.

Kavga sırasında iki taraf da silah kullandı. Silahlı kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır yaralandı. Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olay sonrası ölen şahsın yakınlarının katil zanlısı şahsın aracına zarar verdiği öğrenildi. Kaçan katil zanlısı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# silahlı kavga # ​Gaziantep
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