Aydın'da kaza can aldı!

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da kaza can aldı!
Editör: Yağmur Biçen
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Esra Uygur idaresindeki  otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen  otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aydın # aydın # trafik kazası
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