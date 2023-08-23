Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Eskişehir'de orman yangını
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Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 1 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

# Eskişehir # Eskişehir # orman yangını
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