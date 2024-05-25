Akaryakıta indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarına, dün gece yarısından itibaren indirim geldi. Benzinde, litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim gelirken, motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. İstanbul, İzmir ve Ankara için akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 41,22 TL

41,22 TL Motorin: 40,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 41,29 TL

41,29 TL Motorin: 40,22 TL

Ankara

Benzin: 42,23 TL

42,23 TL Motorin: 41,15 TL

İzmir