Akaryakıta indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları
Gece yarısından itibaren, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarına, dün gece yarısından itibaren indirim geldi. Benzinde, litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim gelirken, motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. İstanbul, İzmir ve Ankara için akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 41,22 TL
- Motorin: 40,17 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 41,29 TL
- Motorin: 40,22 TL
Ankara
- Benzin: 42,23 TL
- Motorin: 41,15 TL
İzmir
- Benzin: 42,51 TL
- Motorin: 41,46 TL