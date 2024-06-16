Van'da trajik olay: 28 koyun uçurumdan düştü

Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Koçdağı Mahallesi'nde, yaylada otlayan sürünün en öndeki koyunu kayalıkların bulunduğu bölgede uçurumu fark edemeyerek düştü. En öndeki koyunun düşmesiyle birlikte, diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı.

İlk başta durumu fark edemeyen çoban, 28 koyunun eksik olduğunu fark etti. Sürü sahiplerine haber verilmesinin ardından dağda koyunları arayan vatandaşlar, ölü 28 koyunu buldu.

Ölen koyunların Bekir Demir ve Ümit Eçeri’ye ait olduğu belirlenirken, mahalle sakinleri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirerek yetkililerden yardım talep etti.