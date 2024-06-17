6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem sonrası açıklama yapıldı

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası yetkililerden yapılan açıklamada, Panamericana otoyolunun bazı kısımlarında depremin ardından toprak kayması yaşandığı bildirildi.

6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem sonrası açıklama yapıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Güney Amerika ülkesi Peru'da 6 büyüklüğünde deprem oldu. Depreme ilişkin ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) açıklama geldi.

Merkez üssü Peru'nun Arequipa bölgesine bağlı Caraveli kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Peru Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezine (IGP) göre, ülkede 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yetkililer deprem sonrası açıklamada bulundu. Açıklamada, depremin ardından Panamericana otoyolunun bazı kısımlarında toprak kayması yaşandığı bildirildi.

Caraveli Belediye Başkanı Roberto Riveros, RPP radyoya yaptığı açıklamada, Atico bölgesini Caraveli'ye bağlayan otoyola kaya parçaları düştüğünü ve iş makinalarının bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise depremin bir eğitim kurumunda hasara yol açtığı ancak can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # peru # Güney Amerika
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