Esnafın kredi borçları 6 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Deprem bölgesinde faaliyet yürüten esnaf ve zanatkarların borçları için 6 ay daha erteleme kararı çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, 6 Şubat depremi öncesi kullandıkları kredi borçlarının geri ödemesi 6 ay süreyle ertelendi.

Karar kapsamında borç erteleme talebinde bulunmak isteyen esnaf ve zanatkarlar 3 ay içerisinde yazılı müracatta bulunabilecek.

Erteleme fırsatından yararlanabilecek 64 bin 191 esnafın toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğu belirtiliyor. Yayımlanan kararda ayırıca esnaflar talepleri halinde Halkbank üzerinden yeniden düşük faizli kredi alabilecek.