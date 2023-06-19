Etimesgut'a yeni cemevi yapılıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Alevi Bektaşi vatandaşlara haberi Belediye Meclisi’nin 2023 yılı ilk toplantısında duyurdu.

Ankara'nın Etimesgut ilçe belediyesi ile Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu arasında yapılan protokol ile Güzelkent'te yeni bir cemevi inşa edildiği öğrenildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Alevi Bektaşi vatandaşlara müjdeyi Belediye Meclisi’nin 2023 yılı ilk toplantısında duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, “Biz de belediye olarak Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın bu yönüyle ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında Çevre ve Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızdan bir arsa tahsisi yaptık. İlçemize Cemevi kazandırıyoruz. Alevi Bektaşi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

YENİ CEMEVİ GÜZELKENT’E YAPILIYOR

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu ile yapılan protokol çerçevesinde inşasına başlanan Cemevinin, belediyenin Güzelkent Aile Yaşam Merkezi’nın yanındaki alan üzerine yapıldığını ifade eden Başkan Demirel, “Güzelkent Aile Yaşam Merkezimizin yanındaki alana yapacağımız cemevi 1500 metre kare inşaat alanına sahip olacak cemevinde, cem salonu, dede salonu, sohbet odası, idari bölüm, atölyeler, kütüphane, yemek salonu, kesim alanı, mutfak gibi birçok donatı yer alacak.” diye konuştu.

ŞAHİN: "CEMEVİMİZ 4 KAPI 4O MAKAM FELSEFESİNİ BETİMLİYOR"

Nevşehir'e bağlı Hacıbektaş ilçesinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsa üzerinde inşaatı süren Alevi İnanç Kompleksi'nin projelendirilmesinde de büyük desteklerini gördükleri Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür eden, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, ilçede inşaatı süren cemevi konusunda haber sitemize şu açıklamayı yaptı: