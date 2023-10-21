Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın Çıktı! Giriş Dairesi Kullanılamaz Duruma Geldi

Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası binanın giriş katı kullanılamaz hâle geldi.

Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın Çıktı! Giriş Dairesi Kullanılamaz Duruma Geldi
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Fatih'te 4 katlı binanın giriş katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hâle geldi. Sümbül Efendi Mahallesi Kemancı Siteleri Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı ve yangın sırasında boş olduğu öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # fatih # yangın
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