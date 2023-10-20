Hatay'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı
Hatay'da sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahale etmesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Çaylı Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı