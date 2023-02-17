FETÖ'cü firari Samsun'da yakalandı

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, hakkındaki 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.G. adlı kadın yakalandı. 

FETÖ'cü firari Samsun'da yakalandı
Hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü firari yakalandı / 2023 / Samsun
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Gazi Turgut Aslan' operasyonları kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye müzahir kurumlarda öğretmenlik yapan ve 'ByLock' kullanıcısı olan Ü.G. isimli kadını takibe aldı. Hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.G., Atakum ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ü.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# Samsun # Fetullahçı Terör Örgütü # samsun
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