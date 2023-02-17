FETÖ'cü firari Samsun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Gazi Turgut Aslan' operasyonları kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye müzahir kurumlarda öğretmenlik yapan ve 'ByLock' kullanıcısı olan Ü.G. isimli kadını takibe aldı. Hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.G., Atakum ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ü.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.