Galata Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı! Köprüde bakım çalışmaları 20 gün sürecek

İstanbuk'un simge yapılarından Galata Köprüsü, ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması için bakıma alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, 2 etap halinde gerçekleştirilecek çalışmaların ilkine 13 Ağustos Pazar günü gece 00.00'da başlanacağı ve Karaköy-Eminönü istikametinde trafiğin tek yönlü olarak kapatılacağı ifade edilmişti.

Bu kapsamda derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmalarının 20 gün sürmesi bekleniyor. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından başlayacak Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.