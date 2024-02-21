Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın!

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde yangın meydana geldi. Korkutan yangının çıktığı adres, Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi oldu.

Caddedeki 2 katlı bir iş yerinde, sebebi bilinmeyen nedenle meydana gelen yangın, çevredekiler tarafından yetkililere bildirildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi, ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı öğrenildi.