Gençler uyuşturucuyla mücadele ediyor! "Kristale hayır, Zeytintepeliler"

Görüntüler İzmir’in Buca ilçesinden. Zeytintepeliler Yardım ve Dayanışma Derneğinde mahallelerinde uyuşturucuyla mücadele için harekete geçti. Mahallenin işlek bölgelerine pankartlar asıldı.

Zeytintepeliler Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Durgut, amaçlarının mahallelerindeki gençlerin madde kullanımından uzak tutmak olduğunu söyledi. Durgut, mahallemizi bu illetten korumak için büyük kavgaların yaşandığını anlattı. Dernek Başkan yardımcısı Özkan Bozkurt ise ailelere büyük işler düştüğünü vurguladı.

Bucaspor Zeytintepe taraftar grubu lideri Mert Topçu madde kullanımının her türlüsüne karşı olduklarını belirtti. Zeytintepe bölgesinde madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden gençler de oldu. Zeytintepeli gençler arkadaşlarını bir daha kaybetmek istemediğini söyledi. Şu an Zeytintepe Mahallesine uyuşturucu ile mücadele için 4 pankart asıldı. Bu sayı kısa sürede 8’e çıkaracak.