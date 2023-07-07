Hafta sonu denize girmek yasaklandı! Sarıyer Kaymakamlığı duyurdu
Hafta sonu Sarıyer'de denize girmek yasaklandı. Sarıyer Kaymakamlığı ilçedeki hava durumu sebebiyle hafta sonu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı