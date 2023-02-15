Hakkari Valiliği o iddiaları yalanladı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hakkari Valiliği, STK'lerin deprem bölgesine gönderecekleri yardım aracını engelledi" başlığıyla yer alan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valiliğin, AFAD Koordinasyon Merkezi yönetiminde iş insanları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından Gençlik Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına getirilen ayni yardımların 'ivedilikle' deprem bölgesinde ihtiyacı olan illere ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada, depremin ilk anından bugüne kadar deprem bölgesine 13 kamyon su, 1 kamyon yakıt dolu tanker, 5 konteyner banyo, 7 konteyner tuvalet, 8 kamyon mont, 20 kamyon battaniye ve ısıtıcı, 36 kamyon gıda kolisi ve konserve, 5 kamyon bot olmak üzere toplam 95 kamyon insani yardım malzemesinin gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, enkaz alanlarındaki kurtarma çalışmalarına destek amacıyla valilik tarafından 11 ekskavatör, 6 kamyon, 5 vinç, 2 loder, 5 lowbet, 5 pikap, 5 bin metrekare alanı aydınlatabilecek kapasitede jeneratör ve 11 minibüs sevk edildiği aktarılırken, kentteki hayırseverlerin yardımlarıyla AFAD hesabında 3 milyon 503 bin 259 lira, Diyanet Vakfı hesabında da 2 milyon 464 bin 870 lira nakdi yardım toplandığı kaydedildi. Deprem bölgelerine 10'ar kişilik 80 izoleli deprem çadırı gönderildiği, bu çadırların kentten görevlendirilen personel tarafından kurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer alıyor: