Hatay'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 6 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Koca şu ifadeleri kullandı: