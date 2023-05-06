Hatay'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 12 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 31 kişi ise yaralandı. Bakan Koca kazayla ilgili bir açıklama yaptı.
İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 6 kişiyi hastanelere kaldırdı.
Kazanın ardından alev alan kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Koca şu ifadeleri kullandı:
- Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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