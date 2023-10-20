Hatay'da Limon Üreticisi Dertli

Hataylı limon üreticisi "AKP'ye oy verdik gelsinler bizi dinlesinler" diyerek seslendi oy verdiği milletvekiline, hesap sordu. "Neredesiniz" dedi. Çünkü üretimin temel taşlarından olan çiftçi çıkış yolu arıyor.

Limona 1 TL değer biçilince çiftçi ağaçlarını sökmeye başladı. Hataylı üretici kara kara düşünüyor.

Arsuz ilçesi yediveren limonu ile Hatay’ın %80'ini Türkiye’nin ise %30’nu karşılıyor. Kalite olarak ihracata yönelik üretim yapılıyor. Ancak çiftçi artık dayanamıyor.

Bu yıl rekolte güzel ancak üretici pazar sorunu da yaşıyor. Onca emek veren üretici emeğinin karşılıksız kalmasını istemiyor.

Hataylı üreticiler, Cilvegözü Sınır kapısının açılmasını, Adana ve Mersinli üreticiler de ihracat için yeni pazarlar bulunmasını istiyor.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, pazar bulamadığı için limonu dalda kalan çiftçilere seslendi.