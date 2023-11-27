Hatay'da Su Baskınlarından Etkilenen 212 Kişi Tahliye Edildi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun'da deniz taşması sonucu oluşan su baskınındaki çalışmalara destek vermek amacıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Niğde il AFAD Müdürlüklerinden personel, araç ve bot görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Bölgeye 815 personel ve 61 iş makinasının sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle sahil yolu yaklaşık 80 santimetre suyla kaplanmış olup yol trafiğe kapatılmıştır. Kurtuluş, Çay, Hürriyet, Süleymaniye ve Savaş olmak üzere 5 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintileri yapılmıştır. Kızılay tarafından sıcak yemek ikramı yapılmaktadır. 43 ihbar alınmış olup ekiplerimizce mahsur kalan 212 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."