Hindi Pazarında Yeni Yıl Hareketliliği
Yeni yılı karşılamamıza sayılı günler kala hindi piyasası da hareketlendi. Yılbaşı menülerinde yer alan hindilere talep arttı. Alıcılarına şimdiden fiyat bilgisini verelim. Efendim hindinin kilosu 300 ila 350 lira arasında değişiyor.
Yılbaşı için menülerin oluşturulmaya başlandığı şu günlerde hindilere talep arttı.
Hindi üretiminin başkenti olarak bilinen Bolu başta olmak üzere, Kocaeli ve Karabük'te hindi fabrikalarında yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.
Hindi etinin iç pazarda satışlarının artmasının yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihracat sağlanıyor.
Damak çatlatan lezzetiyle sofraları şenlendiren hindinin kilogram fiyatı ise 300 ila 350 liradan satılıyor.
# yeni yıl