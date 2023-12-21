Hindi Pazarında Yeni Yıl Hareketliliği

Yılbaşı için menülerin oluşturulmaya başlandığı şu günlerde hindilere talep arttı.



Hindi üretiminin başkenti olarak bilinen Bolu başta olmak üzere, Kocaeli ve Karabük'te hindi fabrikalarında yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.



Hindi etinin iç pazarda satışlarının artmasının yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihracat sağlanıyor.



Damak çatlatan lezzetiyle sofraları şenlendiren hindinin kilogram fiyatı ise 300 ila 350 liradan satılıyor.