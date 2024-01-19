İBB 170 bin kişinin iş bulmasına aracılık etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 170 bin kişinin özel sektörde iş bulmasına aracılık etti. İş arayanlar ile özel sektördeki işverenleri buluşturan projeye destek veren firmalar için “ İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni" düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisi ile 170 bin kişinin işe girmesine katkı sağladı.
İstihdam kapılarını açan proje kapsamında bu yıl da Büyükşehir İstihdam Ofisi, “ İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni" düzenlendi.
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin İstanbulluya ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.
- Sizlerin de desteğiyle; İstanbullular adına, ülke ekonomisi adına çok önemli bir proje yaptığımızı ifade etmek isterim. İş arayanlarla, özel sektördeki işverenleri buluşturan çok değerli bir projeyi geliştirdik ve gerçekleştirdik.
Bini aşkın katılımcının olduğu törende firmalara farklı kategorilerde ödül verildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi