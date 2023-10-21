İçişleri Bakanı Yerlikaya 5 ilde yapılan büyük operasyonu duyurdu!
İçişleri Bakanı Yerlikaya:" Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'Narkogüç' operasyonlarına ilişkin sosyal medyadan bilgi paylaştı. Yerlikaya'nın yeni paylaşımı şu şekilde:
Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.16 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.
İçişleri Bakanı Yerlikaya 5 İlde Yapılan Büyük Operasyonu Duyurdu!
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 575 kg ve piyasa değeri 58 Milyon TL olan kokain ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.