İçişleri Bakanı Yerlikaya 5 ilde yapılan büyük operasyonu duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'Narkogüç' operasyonlarına ilişkin sosyal medyadan bilgi paylaştı. Yerlikaya'nın yeni paylaşımı şu şekilde:

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.16 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İçişleri Bakanı Yerlikaya 5 İlde Yapılan Büyük Operasyonu Duyurdu!

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 575 kg ve piyasa değeri 58 Milyon TL olan kokain ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.