İçtiği sigara sonu oldu

Diyarbakır'da bir kişi sigara içerken pencereden düşüp hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçtiği sigara sonu oldu

Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde 8 katlı binanın 7'nci katında oturan Yusuf Gümüş, iddiaya göre sigara içmek için pencereye çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Gümüş, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gümüş, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk Gümüş, kurtarılamadı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da 23 Nisan coşkusu 6 ülkenin katılımıyla başladı!Tekirdağ'da 23 Nisan coşkusu 6 ülkenin katılımıyla başladı!Gündem
# diyarbakır # sigara
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! İş Bankası promosyon ücretlerini güncelledi
Emekliler dikkat! İş Bankası promosyon ücretlerini güncelledi
İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması!
İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması!
Alihan Kuriş nasıl cemaat lideri oldu?
Alihan Kuriş nasıl cemaat lideri oldu?
23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan'da kargoların durumu...
23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan'da kargoların durumu...
Özgür Özel'den erken seçim çağrısı!
Özgür Özel'den erken seçim çağrısı!
Öne Çıkanlar DEM Parti bölücülüğü arşa çıkardı! Mehmetçiğe silah çekmekten Türkiye'yi bölmeye... | ULUSAL HABER DEM Parti bölücülüğü arşa çıkardı! Mehmetçiğe silah çekmekten Türkiye'yi bölmeye... | ULUSAL HABER Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti! Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!