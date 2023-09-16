İşçinin sesi Düzce'den yükseldi! İşten atılan Türk Metal üyesi işçilerden basın açıklaması

Düzce'de geçen yıl Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan atılan Aluform Pekintaş işçileri mücadelesine devam ediyor. İşçiler adına konuşan Tanzer Aydın ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini istedi. Emekçilerin açıklamasına Vatan Partisi Düzce İl Başkanı Fethi Sönmez de destek verdi.

İşçiler adına konuşan Tanzer Aydın şunları ifade etti:

- Sadece Anayasal hakkımız olan, sendikalı olduğumuz için bizleri 25 ve 49. özürlü ve kötü maddeden işten atarak, işsizlik maaşı dahi almamızı engelleyerek haksız ve hukuksuz olarak işten atıldık. Yasal hakkımız olan fabrika önünde durmamız engellendi. Fabrika patronu ve valilik kararıyla hukuksuzca engellendi. İşverenin, işçilerin zorla e-devlet şifrelerini zorla alarak ve işçileri tehdit ederek, sendikadan zorla istifa ettirilmeleri sağlandıkları, 19 Ekim 2022 tarihinde savcılığa verdiğimiz dilekçeler hakkında neden hâlâ işlem yapılmadı.