İSPARK Beş Yılda İflasın Eşiğine Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu ve Sayıştay raporları, bir dönem değeri 4 milyar Avro olan İSPARK'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde iflas noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Raporlara göre İspark’ın geçen yılki faaliyet zararı 29 milyon 918 bin lirayken, öz kaynaklar toplamının ise eksi 17 milyon 594 bin lira..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimleri sonrası "İSPARK nasıl zarar eder, anlayamıyorum"sözlerinin ardından İSPARK’ın 4.5 yılda geldiği noktada 300 milyonu aşkın borcunun olması tartışma konusu oldu.



Kaynar, İBB iştiraki İSPARK'ın içinde bulunduğu mali tabloyu gözler önüne serdi.



Kaynar şirketin hukuken ve teknik olarak iflas durumunda bulunduğunu vurguladı.



İSPARK’ta 4 yıllık dönemde 6 defa yönetim kurulu başkanı değişmesi ve Şirketteki uzman sayısının da olağan dışı arması rapordaki dikkat çeken unsurlar arasında.



