Atatürk Nereye Defnedilmek İstedi? Tarih Profesörü Afet İnan'ın Anıları!

Türk Devriminin büyük önderi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği devrim ile yeni bir Cumhuriyeti kurmuş, Türk halkını muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman kendisini halkından üstünden görmeyerek, Türk halkına her zaman, "İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur." öğütünde bulunmuştur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkını bu kadar çok severken bir gün halkı ile ayrılacağını biliyordu. Çünkü ölüm, herkes için kaçınılmaz bir sınavdı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının sonrası için her zaman Türk halkını güveniyordu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk halkına emanet ederek, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözleri ile Türk halkına güvenini vurgulamıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Nereye Defnedilmek İstedi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, için bedeninin nereye gömüldüğü önemli değildi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için önemli olan fikirleriydi ve bunu bize, "İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!", "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir." sözleri ile hatırlatmıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkı ile bu kadar iç içe yaşamayı başarmışken, vefatından sonra nereye gömülmek istediğini hiçbir yazılı kaynakta bulamasak da bu konu hakkında yakın dostları ile yaptığı sohbetlerden yararlanabiliriz.

Afet İnan, bir gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile sohbetini hatıralarında, Atatürk’ün "Milletim beni istediği yere gömsün ama unutmasın" dediğini, son hastalık günlerinde ise çam ormanlığı içinde olmayı çok özlediğini anlatıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan, Anıtkabir’in tamamlanmasından 3 yıl önce hem radyoda hem de dönemin önemli yayın organı Ulus Gazetesi’nde bir söyleşi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nereye gömülmek istediği hakkında düşüncelerini, Türk Tarih Kurumu’nun Nisan 1959 yılındaki Belleten Dergisi’nde de bir yazı kaleme aldı. Afet İnan, Belleten dergisinde yayımlanan 12 sayfalık hatıratında şu şekilde kaleme alıyor: