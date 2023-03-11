İstanbul'da 180'den fazla noktada polis uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.
İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere İstanbul genelinde 180'den fazla noktada asayiş uygulaması yapıldı.
Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların üst araması ile Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Fatih'te Millet Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsüne ehliyeti bulunmadığı için 8 bin 190 lira, plakayı kapattığı için 1671 lira, motosiklet sahibine de 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 18 bin 51 lira ceza kesildi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansıİstanbul'da ulaşıma lodos engeli Deniz otobüsü seferleri iptal edildi Pegasus'tan yolcularına seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı Marmara Bölgesi için kritik uyarı