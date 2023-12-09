İstanbul'da 5 Yapıdan 1'i Dönüşecek

Marmara, deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine 600 bin konut riskli ve bir an önce dönüşmesi gerekiyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre Bakanlığın yol haritası kapsamında her sene 350 bine yakın yeni yapının inşa edilmesi, 5 yıl içinde de 1.5 milyon riskli bağımsız bölümün tamamen güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece İstanbul'da 5 yapıdan 1'i dönüştürülmüş olacak.



Toplam 7 buçuk milyon bağımsız bölüm bulunan kentte, bir buçuk milyon yapı 'acil dönüşüme' ihtiyaç duyuyor.



Bakanlık tarafından belirlenen güvenli rezerv alanlarda ise 350 binden fazla konut inşa edilecek.