İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi: Hafta sonuna dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle yarın ve pazar günü yapılacak bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi: Hafta sonuna dikkat!
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İBB iştiraki Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, yarın ve 11 Haziran'da 08.30-18.00 saatlerinde Haliç'teki Atatürk Köprüsü (Unkapanı) ile Miniatürk arasında düzenlenecek "Haliç Kürek Kupası" dolayısıyla bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın ve pazar günü Eyüp-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hatları seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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