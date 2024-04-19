İstanbul'da "Boğa Koşusu"! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul'da "Boğa Koşusu"! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da "Boğa Koşusu"! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Editör: Uğur Çam

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

KAPATILACAK YOLLAR

  • Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu
    güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve
    bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

  • Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
  • Nuhkuyusu Caddesi
  • Gümüşyolu Caddesi
  • D-100 Karayolu
  • Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
  • Hakimiyeti Milliye Caddesi
  • Halk Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Dr. Fahri Atabey Caddesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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