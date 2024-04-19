İstanbul'da "Boğa Koşusu"! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
KAPATILACAK YOLLAR
- Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu
güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve
bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
- Nuhkuyusu Caddesi
- Gümüşyolu Caddesi
- D-100 Karayolu
- Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
- Hakimiyeti Milliye Caddesi
- Halk Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
- Dr. Fahri Atabey Caddesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı