İstanbul'da feci kaza!

İstanbul'da feci kaza! Hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı.

İstanbul'da feci kaza!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de, TEM otoyolunda  otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre bilgiye göre, O.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı.

Savrulan otomobil ancak bariyerlere çarparak burabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aydın'da bir kişiye tren çarptı!Aydın'da bir kişiye tren çarptı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hafriyat kamyonu # kaza
Çok Okunanlar
İş arayanlar dikkat! 777 uzman erbaş alınacak
İş arayanlar dikkat! 777 uzman erbaş alınacak
Maliye Bakanı Şimşek duyurdu! Dikkat!
Maliye Bakanı Şimşek duyurdu! Dikkat!
Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?
Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?
İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri!
İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri!
Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?
Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?
Öne Çıkanlar YEMEN ABD GEMİSİNİ VURDU | ULUSAL HABER YEMEN ABD GEMİSİNİ VURDU | ULUSAL HABER Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor? Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?