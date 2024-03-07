İstanbul'da feci kaza!

Büyükçekmece'de, TEM otoyolunda otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre bilgiye göre, O.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı.

Savrulan otomobil ancak bariyerlere çarparak burabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.