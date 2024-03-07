İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza! Hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı.
Büyükçekmece'de, TEM otoyolunda otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre bilgiye göre, O.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı.
Savrulan otomobil ancak bariyerlere çarparak burabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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