Aydın'da bir kişiye tren çarptı!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde seyir halinde olan tren bir kişiye çarptı. Trenin çarptığı vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın'da bir kişiye tren çarptı!
Editör: Yağmur Biçen

Aydın'ın İncirliova ilçesinde seyir halinde olan tren bir kişiye çarptı. Trenin çarptığı vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda  bir şahsa hareket halindeki tren çarptı.

Olayı görev vatandaşlar 112 Acil Servisine ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde trenin çarptığı ve ismi öğrenilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aydın # tren # kaza # aydın
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