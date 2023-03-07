İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde sahte içki üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlarla kargo aracılığıyla gönderildiği tespit edildi.

Çalışmaların sonucunda Bakırköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 150 litre alkollü sıvı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sahte içki # sahte alkol
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