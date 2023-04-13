İstanbul'da korkunç kaza: Yanarak can verdi

Avcılar’da şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç kaza: Yanarak can verdi
Son Güncelleme:

TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TS 7125 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri araçta çıkan yangını söndürdü.

Araç içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. ​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # kaza # avcılar
O ilde okullar tatil edildi Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Sinop ve Kastamonu yeniden doğdu İstanbul'da terör operasyonu
Çok Okunanlar
1 Cengiz Çandar'ın sicili
2 13 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 İstanbul'da feci kaza
4 Sadullah Ergin'in kirli sicili
5 Cunda Adası ile ilgili karar