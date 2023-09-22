İstanbul'da terör operasyonu! 4 FETÖ'cü 12 MLKP'li yakalandı

İstanbul'da terör örgütlerine göz açtırılmıyor. Şafak operasyonlarında FETÖ firarisi 4 kişiyle, MLKP terör örgütü üyeliğinden aranan 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu! 4 FETÖ'cü 12 MLKP'li yakalandı
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Güvenlik güçleri terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarisi oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi 4 şüpheli yakalandı.

MLKP'Lİ 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı zamanda MLKP terör örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen 13 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı emniyete götürüldü. Ekipler adreslerde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor.

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# fetö # mlkp
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