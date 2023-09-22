Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalandı

Isparta’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalandı. Son 1 haftada yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, farklı il ve çeşitli suçlardan aranan toplam 30 şahıs yakalandı.

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde 21 Eylül günü yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde aralarında yağma suçundan 18 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K. ve hırsızlık suçundan 15 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ve 17 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.E. olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan toplam 8 kişi yakalandı.

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ISPARTA’DA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 30 ŞAHIS YAKALANDI

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalandı - Resim : 2

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