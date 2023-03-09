İstanbul'da tramvay raydan çıktı, seferler aksadı

Cevizlibağ'da tramvayın raydan çıkması sonucu Kabataş-Bağcılar hattında seferler aksadı.

İstanbul'da tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
İstanbul'da tramvay raydan çıktı, seferler aksadı / 2023
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Eminönü istikametine seyreden tramvayCevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Yolcular yaya olarak yoluna devam etti. Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı. Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Tramvay seferlerindeki aksamalar nedeniyle İETT'den destek istendi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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