İstanbul'da ulaşıma elektrik engeli: Moda Tramvayı'nda seferler durdu
İstanbul'da ulaşım enerji sıkıntısı yüzünden aksıyor. Dün M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler aksamıştı. Bugün de T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle seferler yapılamıyor.
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferlerin, enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıMalatya'da konteyner kent tamamlandı Marmara Denizi'nde deprem Kahramanmaraş'ta deprem Sözleşmeli personelle ilgili o duyuru yayımlandı