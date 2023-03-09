İstanbul'da ulaşıma elektrik engeli: Moda Tramvayı'nda seferler durdu

İstanbul'da ulaşım enerji sıkıntısı yüzünden aksıyor. Dün M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler aksamıştı. Bugün de T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle seferler yapılamıyor.

İstanbul'da ulaşıma elektrik engeli: Moda Tramvayı'nda seferler durdu
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T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferlerin, enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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