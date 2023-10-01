İstanbul'da Yine Metrobüs Kazası!
İstanbul'da metrobüs kazalarının sonu gelmiyor. Küçükçekmece'de 2 metrobüste çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
İstanbul'da son dönemde artan metrobüs kazalarına bir yenisi eklendi.
Küçükçekmece Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken iki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.