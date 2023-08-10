Böyle kaza görülmedi! İstanbul'da 16 araç birbirine girdi

İstanbul Maltepe'de bir minibüs, önünde seyir halinde olan vincin yavaşlaması sonucu ani fren yaparak karşı şeride geçti. Minibüsün arkasından gelen 15 araç ise yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak birbirine girdi. 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Böyle kaza görülmedi! İstanbul'da 16 araç birbirine girdi
İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre; seyir halindeki 59 AAR 658 plakalı minibüsün şoförü, önünde ilerleyen vincin yavaşlaması sonucu ani firen yaparak karşı şeride geçti. Minibüsün ani şerit değiştirmesi sonucu yolda ilerlemekte olan 15 araç birbirine girdi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İSTANBUL'DA ZİNCİRLEME KAZA!

istanbulda zincirleme kaza

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken kazanın gerçekleştiği yol da trafiğe kapatıldı. Gerekli raporların tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla Trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı...

istanbulda zincirleme kaza

                                   " KAZADA 16 ARAÇ BULUNUYORDU "

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Emrah Baran Özdemir, "En önde Vinç bariyerlere vuruyor. Minibüs ve otomobil yolun karşı şeridine geçti. Bende onlara vurmamak için sağa çektim. Arkamdan gelen bir otomobilde bariyerlere vurdu. Daha sonra arkasından gelen diğer araçlarda birbirine vurdu. 16 araç vardı. 5 kişi hafif yaralandı" dedi. 

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