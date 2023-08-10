Böyle kaza görülmedi! İstanbul'da 16 araç birbirine girdi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre; seyir halindeki 59 AAR 658 plakalı minibüsün şoförü, önünde ilerleyen vincin yavaşlaması sonucu ani firen yaparak karşı şeride geçti. Minibüsün ani şerit değiştirmesi sonucu yolda ilerlemekte olan 15 araç birbirine girdi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken kazanın gerçekleştiği yol da trafiğe kapatıldı. Gerekli raporların tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla Trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı...

" KAZADA 16 ARAÇ BULUNUYORDU "

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Emrah Baran Özdemir, "En önde Vinç bariyerlere vuruyor. Minibüs ve otomobil yolun karşı şeridine geçti. Bende onlara vurmamak için sağa çektim. Arkamdan gelen bir otomobilde bariyerlere vurdu. Daha sonra arkasından gelen diğer araçlarda birbirine vurdu. 16 araç vardı. 5 kişi hafif yaralandı" dedi.