Emsal karar nedir? Neden önemli? Ne işe yarar?

Emsal kararlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarının kararları gibi önemli ve yol gösterici nitelik taşıyan kararlardır. Ancak her verilen karar emsal niteliği taşımaz.

EMSAL KARAR NEDİR?

"Emsal karar," daha önce benzer bir hukuki uyuşmazlıkta verilmiş olan bir mahkeme kararının, benzer durumlarda uygulanabilirliğine denir. Emsal kararların özelliği, tarafların benzer durumlardaki önceki kararları örnek göstererek kendi haklılıklarını kanıtlama çabalarına imkan sağlamalarıdır.

Emsal kararlar genellikle Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarından çıkar. Yüksek yargı organları ancak, her yüksek yargı kararı emsal niteliği taşımayabilir. Özellikle İçtihadı Birleştirme Kararları, tüm kamu kurumlarına ve hakimlere bağlayıcıdır. Diğer kararlar ise hukuki uyuşmazlıklarda yol gösterici ve fikir verici niteliktedir.

EMSAL KARARLAR NEDEN ÖNEMLİ? NE İŞE YARAR?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, emsal kararlar Türkiye'de mahkemeleri bağlamaz. Ancak, ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri genellikle uyuşmazlıkları çözerken yüksek yargının emsal kararlarını göz önünde bulundurmayı tercih ederler.

Sonuçta zaten, üst mahkemeler uyuşmazlığı sonlandıracak son kararı verme yetkisine sahiptirler. Ayrıca, üst mahkemelerin kararları genellikle sağlam hukuksal gerekçelere dayanır ve uzun yıllar süren uygulamalarla desteklenir, dolayısıyla benzer dosyalarda üst mahkemenin önceden benzer hukuksal uyuşmazlıkta takındığı tavrı dikkate almak mantıklıdır. Dava dosyalarınızda iddianızı desteklemek için emsal kararlar eklenmesi bu sebeple avantajınıza olur.