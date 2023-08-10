İstanbulkart kullananlar dikkat! Son gün 30 Ağustos

İstanbulkart sahibi olanların kampanyadan yararlanabilmek için 30 Ağustos'a kadar kampanya koşuluna uygun gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekirken, İstanbulkart kampanya katılım koşulları ise şu şekilde belirlendi.

İŞTE İSTANBULLULARI İLGİLENDİREN O KAMPANYA KOŞULLARI...

• İspark otoparklarında İstanbulkart ile yapılan ödemelerin %10'u nakit iade edilecektir.

• Bir kullanıcı birden fazla İstanbulkart'ı ile kampanyadan faydalanabilir, ancak kampanya boyunca en fazla 150 TL ödüllendirilecektir.

• Ödül TL, ödeme yapılan İstanbulkart'a talimat olarak yüklenecektir.

• Talimat olarak yüklenen ödül TL, İstanbulkart Mobil üzerinden NFC yoluyla ya da herhangi bir yükleme noktasına, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarına, otobüslerdeki geçiş cihazlarına İstanbulkart dokundurularak tanımlanabilir.

• Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

• Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

• Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil'den ya da bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki profil sayfasından düzenlenebilir.

• Kişiselleştirme işlemini yapmak, açık rıza ve ticari elektronik ileti izinlerini en kolay şekilde düzenlemek için uygulama marketlerine İstanbulkart yazarak ya da buraya tıklayarak İstanbulkart Mobil'i indirebilirsiniz.

• Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.

• Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül, TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir