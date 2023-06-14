İstanbul’un en pahalı ilçesi belli oldu

Gayrimenkul değerleme hesabı yapan Endeksa, İstanbul'da konut satış fiyatının en yüksek olduğu ilçeyi açıkladı.

İstanbul’un en pahalı ilçesi belli oldu
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Gayrimenkul değerleme hesabı yapan Endeksa'nın listesine göre, zirvesinde Beşiktaş ilçesi yer aldı. Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Sarıyer, Kadıköy, Bakırköy, Beykoz, Şişli, Adalar, Beyoğlu, Ataşehir ve Üsküdar ilçeleri takip etti.

Beşiktaş’ta ortalama konut metre kare fiyatı 50 bin 838 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 778 bin 214 TL olduğu açıklandı. İstanbul'un tüm ilçeleri arasında en çok konut fiyat artışı Kadıköy’de yaşandı.

İlçede konut fiyatları son 1 yılda yüzde 186 arttı. Kadıköy’de ortalama konut metrekare fiyatı 35 bin 483 TL olurken, ortalama fiyat 4 milyon 754 bin 722 TL’yi buldu.

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